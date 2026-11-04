Marco Borsato probeert in totaal ruim 431.000 euro aan gemaakte kosten voor zijn strafzaak terug te vorderen van de staat. Dat werd woensdag in de rechtbank van Utrecht duidelijk bij aanvang van een zitting over het terugkrijgen van het geld.

De zanger besteedde het overgrote deel van het bedrag aan advocaatkosten, zo'n 389.000 euro. Borsato huurde voor zijn zaak Geert-Jan en Carry Knoops in.

Andere gemaakte kosten bevatten het inschakelen van deskundigen, het inhuren van beveiliging en het indienen van het verzoek tot het terugvorderen van de gemaakte kosten.

Borsato werd vorig jaar december vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. Bij vrijspraak is het gebruikelijk dat er een procedure volgt voor het terugvorderen van gemaakte kosten. Zelden is er echter publiciteit voor en vaak wordt zo'n procedure schriftelijk afgedaan.