DEN HAAG (ANP) - De gang van zaken rond het belastingplan en box 3 heeft "de samenwerking onder druk gezet", zegt CDA-vicepremier Bart van den Brink. De drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben desondanks besloten om de twee wetten in de Eerste Kamer te verdedigen, zei hij na een urenlang crisisoverleg.

De gesprekken over de toekomst van de coalitie gaan de komende dagen verder. "Want ik geloof dat als je in Nederland in het landsbestuur zit, je een zware verantwoordelijkheid draagt om de samenwerking op te zoeken." Zelf is zijn vertrouwen "ontzettend groot".