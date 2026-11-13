DEN HAAG (ANP) - De gang van zaken rond het belastingplan en box 3 heeft "de samenwerking onder druk gezet", zegt CDA-vicepremier Bart van den Brink. De drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben desondanks besloten om de twee wetten in de Eerste Kamer te verdedigen, zei hij na een urenlang crisisoverleg.

De gesprekken over de toekomst van de coalitie gaan de komende dagen verder. "Want ik geloof dat als je in Nederland in het landsbestuur zit, je een zware verantwoordelijkheid draagt om de samenwerking op te zoeken." Zelf is zijn vertrouwen "ontzettend groot".

VVD-leider Dilan Yeşilgöz vond dat D66 en CDA te veel naar links hebben gekeken voor samenwerking. Van den Brink ontweek een vraag van een verslaggever daarover. "Je moet vooral kijken wat je zelf vindt en hoe je daar in samenwerking met anderen uitkomt."

'Ingewikkeld'

Yeşilgöz noemde een extra coalitiepartij als optie. Van den Brink wilde ook daar nog niet op ingaan. "Ik hoor alle wensen die daarover zouden zijn. Die kunnen in die gesprekken worden betrokken."

Het kabinet heeft volgens Van den Brink veel tijd en energie gestoken in het vinden van meerderheden, maar "dat bleek ingewikkeld". Nu ligt een belastingplan in de Eerste Kamer waar de VVD tegen heeft gestemd.