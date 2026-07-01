DEN HAAG (ANP) - Jaap van Dissel vindt het nog steeds terecht dat hij zich heeft verzet tegen een mondkapjesplicht in de publieke ruimte om de coronapandemie in te dammen. De toenmalig voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) haalde uit verschillende onderzoeken dat hiermee weinig besmettingen voorkomen zouden worden. Daarom was een "dwingend advies" niet op zijn plek, zei Van Dissel tijdens zijn tweede verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona.

In de zomer van het eerste coronajaar 2020 hadden meer dan 100.000 mensen een mondkapje moeten dragen om één infectie te voorkomen, haalde hij uit Noors onderzoek. Andere maatregelen, zoals brononderzoek en het houden van anderhalve meter afstand, vond hij veel effectiever.

Dat Van Dissel zich bleef verzetten tegen een mondkapjesplicht, leverde hem ook kritiek op. Later, toen andere varianten van het coronavirus zich aandienden die besmettelijker waren, werden mondmaskers volgens hem wel meer van nut. Uiteindelijk besloot het kabinet toch tot een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en publieke binnenruimtes.

De viroloog heeft zich geërgerd aan de maatschappelijke discussie over de mondkapjes, die volgens hem afleidde van de kern. Hij hekelt dat "elke avondshow erover ging". Discussie vindt hij goed. "Maar als je het alleen maar over mond-neusmasker hebt en nooit over thuisblijven als je ziek bent, laat je testen, quarantaine, etcetera, dan vinden we dat buiten proportie."