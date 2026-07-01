Koning Filip leeft mee met slachtoffers van brand in Antwerpen

Koning Filip heeft zijn steun betuigd aan de slachtoffers van de dodelijke brand in een appartementsgebouw in Antwerpen. De koning van België bracht woensdagavond samen met premier Bart De Wever een bezoek aan de plek waar het incident plaatsvond.

"De koning leeft mee met de slachtoffers, hun naasten en allen die door deze tragedie zijn getroffen", schrijft het Belgische hof in een bericht op Instagram. Filip kreeg ter plaatse "een toelichting over de stand van zaken en de lopende hulpverleningsoperaties". Op beelden is te zien hoe de koning met hulpverleners en de slachtoffers in gesprek gaat.

Ook spreekt Filip zijn "grote waardering" uit voor de hulpdiensten. Hij prijst hen voor de "grote professionaliteit en toewijding" waarmee ze zich blijven inzetten.

Bij de flatbrand in de wijk Linkeroever kwamen woensdag vijf mensen om het leven. Volgens de brandweer werd de brand veroorzaakt door een technisch probleem op de begane grond. Het appartementencomplex telt zo'n tweehonderd bewoners.