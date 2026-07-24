Vijftien doden door zelfmoordaanslag op beveiligingspost Pakistan

DERA ISMAIL KHAN (ANP/AFP/RTR) - Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker vijftien mensen omgekomen. Dat meldt de Pakistaanse strijdmacht. Onder de doden zijn twaalf militairen. De aanval zou direct zijn vergolden door twaalf rebellen te doden.

Volgens de verklaring ging het om een voertuig gevuld met explosieven, waarmee werd ingereden op de ommuring van een beveiligingspost in een district niet ver van de Afghaanse grens. De aanval is opgeëist door een lokale, op zichzelf staande tak van de Taliban, met wie Pakistan al jaren strijd levert.

Die onlusten laaiden de afgelopen maanden op, wat Pakistan ertoe bewoog onder meer herhaaldelijk luchtaanvallen uit te voeren in de grensregio. Tientallen mensen lieten bij die strijd over en weer het leven, onder wie ook veel burgers.

Pakistan verwijt de Taliban, die sinds 2021 de macht hebben in Afghanistan, de lokale takken met wie het in oorlog is te steunen.