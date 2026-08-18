Rechtszaak tegen Meta van start om schade voor jonge gebruikers

OAKLAND (ANP/RTR) - Amerikaanse staten zijn in de rechtbank in het Californische Oakland begonnen met het uiteenzetten van hun zaak tegen Meta. Een groep staten heeft het grote techbedrijf aangeklaagd, omdat de socialemediaplatforms Facebook en Instagram zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden.

Megan O'Neill, een advocaat voor de staat Californië, zei dinsdag tegen de achtkoppige jury dat het businessmodel van Meta erop gericht is om "gebruikers verslaafd te maken, ze zo lang mogelijk vast te houden, hun gegevens te oogsten en vervolgens de waarheid voor het publiek te verbergen". Dat werkt "vooral heel goed" bij kinderen, voegde ze toe.

Het oordeel van de jury zal naar verwachting een advies vormen. Rechter Yvonne Gonzalez Rogers zal uiteindelijk over de zaak beslissen en kan boetes opleggen en verplichtingen om Facebook en Instagram aan te passen.