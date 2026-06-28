Veel meldingen van wateroverlast in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam zorgt het noodweer voor veel wateroverlast. De veiligheidsregio vraagt mensen de hulpdiensten alleen nog te bellen bij direct gevaar, om zo de meldkamer niet te overbelasten.

Door de aanhoudende regen komen er tientallen meldingen binnen. De veiligheidsregio vreest dat de meldkamer daardoor onvoldoende beschikbaar wordt voor spoedeisende gevallen en doet het verzoek alleen nog te bellen bij gevaarlijke situaties, zoals die waarbij water en elektriciteit zijn betrokken.