Schotse bondscoach Clarke stapt op na uitschakeling op WK

MIAMI GARDENS (ANP) - De Schotse bondscoach Steve Clarke stapt na de uitschakeling op het WK voetbal op. De Schotten hadden de afgelopen dagen nog even de hoop om als één van de beste nummers 3 door te gaan, maar ze werden ingehaald door andere landen. Schotland eindigde in een groep met Brazilië, Marokko en Haïti met 3 punten op de derde plaats.

Schotland deed op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor het eerst sinds 28 jaar weer mee. Schotland begon het WK met een 1-0-overwinning tegen Haïti, maar ging daarna kansloos ten onder tegen Marokko en Brazilië. Clarke stond sinds 2019 aan de leiding van de nationale ploeg.

Schotland deed voor de negende keer mee aan het WK. Het land kwam nooit voorbij de groepsfase.