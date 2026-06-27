Engeland winnaar WK-groep L, Kroatië en Ghana ook bij laatste 32

EAST RUTHERFORD (ANP) - Engeland is als eerste van groep L door naar de zestiende finales op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het elftal van bondscoach Thomas Tuchel won in East Rutherford in de nacht van zaterdag op zondag met 2-0 van Panama. Jude Bellingham en Harry Kane scoorden.

Engeland komt woensdag in Atlanta in de zestiende finales uit tegen een nummer 3 uit een andere groep. Kroatië gaat verder als de nummer 2 van groep L. Het team van bondscoach Zlatko Dalić won met 2-1 van Ghana, voor wie de geboren Amsterdammer Derrick Luckassen het doelpunt maakte. Kroatië speelt vrijdag in Toronto tegen de nummer 2 van groep K. Ghana hoort na drie wedstrijden bij de beste acht nummers 3 en stuit op een groepswinnaar. Panama is met 0 punten uitgeschakeld.