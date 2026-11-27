KERKRADE (ANP) - Een 26-jarige man uit Eindhoven is donderdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een geweldsincident in Kerkrade. Woensdag werden in een woning aan de Schummerstraat een overleden en een gewonde persoon aangetroffen.

Een 42-jarige man uit Landgraaf is door geweld om het leven gekomen, constateert de politie. Een 46-jarige man uit Kerkrade raakte zwaargewond. Het is onduidelijk wanneer het incident precies heeft plaatsgevonden.

De verdachte zit nog vast, laat de politie weten.