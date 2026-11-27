WAALWIJK (ANP) - RKC Waalwijk heeft hoofdtrainer Sander Duits ontslagen. De club gelooft niet meer dat de 43-jarige coach zijn ploeg na een serie slechte resultaten weer succesvol maakt.

RKC Waalwijk staat twaalfde in de eerste divisie. "Het mag duidelijk zijn dat we niet staan waar we horen te staan", reageert technisch directeur Sonny Bosz. "Daar hebben we lang en veel met elkaar over gesproken. Deze beslissing is heel pijnlijk voor iedereen binnen de club, en natuurlijk vooral voor Sander zelf. Maar als de resultaten uitblijven en we te weinig ontwikkeling zien in ons spel, nemen de zorgen toe."

RKC bracht het ontslag van Duits naar buiten nadat het geplande uitduel van vrijdagavond met VVV Venlo was afgelast. De club wilde de voorbereiding op de wedstrijd niet verstoren.

Adrie Bogers neemt de taken van Duits voorlopig over als interim-hoofdtrainer.