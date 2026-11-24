OEZJHOROD (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Hongaarse premier Peter Magyar heeft in West-Oekraïne gesproken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Magyar noemde het een "enorme kans om een nieuw hoofdstuk te openen" in de relatie tussen de twee landen.

De ontmoeting vond plaats in de aan Hongarije grenzende regio Transkarpatië, waar een etnisch Hongaarse minderheid woont. De manier waarop deze groep door Oekraïne werd behandeld, vormde lange tijd een bron van wrijving tussen de twee landen. Afgelopen maand nam het Oekraïense parlement wetgeving aan die het recht van minderheden om onderwijs in hun eigen taal te volgen uitbreidt.

"Het Hongaarse volk veroordeelt de vijf jaar durende agressie tegen het Oekraïense volk en zal zijn buurland met alle humanitaire middelen steunen", aldus Magyar.