AMSTERDAM (ANP) - Verdachte Clen V. (39) uit Amsterdam ontkent elke betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige vrouw in hun woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid. "Ik vind het bizar", zei hij woensdag in de rechtbank in Amsterdam, waar hij terechtstaat voor moord.

"Het is echt heel moeilijk", zei de verdachte. "Ik leef in een nachtmerrie. Wat mij betreft zijn de feiten duidelijk. Ik heb niets te maken met de dood van mijn vrouw. Helemaal niets. Dat was bij de start van het onderzoek al duidelijk. En hoe verder het onderzoek vordert, hoe duidelijker dat zal worden."

Het is voor het eerst dat V. een verklaring aflegt. Sinds zijn arrestatie op 8 april beroept hij zich op zijn zwijgrecht. Hij vroeg de rechtbank hem vrij te laten uit voorarrest. "Ik wil naar huis, naar mijn dochter. En rouwen om mijn vrouw. Laat mij vrij."