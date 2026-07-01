UTRECHT (ANP) - De installatie van nieuwe windmolens en zonnepanelen stagneert. In het afgelopen kwartaal kwam er "niet of nauwelijks nieuw windvermogen bij", meldt het platform Energieopwek.nl. Nieuwe zonnepanelen worden momenteel niet veel geïnstalleerd, waarschijnlijk omdat de financieel gunstige salderingsregeling op 1 januari 2027 wordt afgeschaft.

"Vooral particulieren zijn terughoudend", klinkt het. Ook op huurwoningen loopt het tempo terug, signaleert het Nationaal Klimaat Platform in een kwartaalbericht.

Toch is de opbrengst uit hernieuwbare bronnen in het tweede kwartaal met 13 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat is vooral te danken aan betere benutting van bestaande capaciteit.

De export van stroom is opgeschroefd, zodat groene stroom die over is op piekmomenten naar het buitenland kan. Ook wordt steeds meer overtollige stroom opgeslagen in batterijen. Daardoor is afschakelen minder vaak nodig. Al met al werd 34 procent meer zonnestroom opgewekt dan een jaar eerder.