WELLINGTON (ANP/AFP/RTR) - Het is internetondernemer Kim Dotcom opnieuw niet gelukt om zijn uitlevering van Nieuw-Zeeland naar de Verenigde Staten tegen te houden. Een rechter in Wellington oordeelde in hoger beroep dat er geen juridische basis is om de uitlevering tegen te houden. Justitie in de VS wil de Duitser vervolgen omdat door zijn toedoen auteursrechten massaal zouden zijn geschonden.

Dotcom, die eigenlijk Kim Schmitz heet, was de oprichter van Megaupload. Die in 2012 offline gehaalde website maakte het mogelijk om bestanden uit te wisselen. Doordat zo onder meer illegaal gedownloade muziek en films werden verspreid, hebben houders van auteursrechten volgens Amerikaanse aanklagers 500 miljoen dollar schade geleden.

Zelf vindt Dotcom dat hij moet worden berecht in Nieuw-Zeeland. Hij stelde ook dat het Nieuw-Zeelandse ministerie van Justitie een foute inschatting heeft gemaakt van de straf die hem mogelijk te wachten staat in de VS. Hij vreest zo'n 150 jaar cel te krijgen, terwijl het ministerie op dertig jaar cel rekent.