Verdachte in zaak dood echtpaar in Meerstad is hun kind

MEERSTAD (ANP) - De verdachte in de zaak van een overleden echtpaar in Meerstad (Groningen) is het kind van de twee, zegt een woordvoerster van de politie. De twee waren een echtpaar van 53 jaar oud. Meerdere media melden dat de verdachte een minderjarige dochter is die bij haar ouders woonde. Zij zou 13 jaar oud zijn. De politiewoordvoerster wilde dat niet bevestigen.

Het stel werd in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in een woning aan de Meerhoven. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Het kind wordt verdacht van betrokkenheid bij hun dood.

Over de toedracht van het dodelijke incident doet de politie geen uitspraken. "We doen volop onderzoek naar wat zich daar heeft afgespeeld", aldus de politiewoordvoerster.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat.