Maersk klaar om door Straat van Hormuz varen, maar wacht nog af

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Maersk is er klaar voor om weer door de Straat van Hormuz te varen, maar wacht op een bevestiging dat het veilig kan. De grote Deense rederij zegt de ondertekening van de tijdelijke overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran te verwelkomen. Heropening van de belangrijke zeestraat is onderdeel van het voorlopige akkoord.

Vijf schepen van de rederij liggen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten vast in de Perzische Golf door de blokkade van de vaarweg. Dat waren er aan het begin nog zeven, maar een containerschip is onder begeleiding door de zeestraat gevaren en van een ander schip is het huurcontract verlopen.

De VS en Iran hebben afgesproken dat de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Hoewel scheepvaart mondjesmaat op gang komt in de vaarweg, wachten de meeste rederijen meer details af en wachten ze op veiligheidsgaranties. Ook Maersk zegt de situatie in de gaten te houden.