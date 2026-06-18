Van Bronckhorst was verrast toen Feyenoord hem benaderde

ROTTERDAM (ANP) - Giovanni van Bronckhorst was verrast dat Feyenoord bij hem uitkwam. Dat zei de 51-jarige trainer donderdag tijdens zijn presentatie als hoofdtrainer in De Kuip.

"Het is een mooie waardering dat de vraag kwam. Dat voelde goed. Uiteindelijk voelde ik dat de energie daar was. Voor mij is het heel mooi om weer terug te zijn in Nederland. In de stad en bij de club waar ik van houd", vertelde de geboren Rotterdammer.

Van Bronckhorst had eerder van 2015 tot 2019 de leiding bij de club uit Rotterdam-Zuid en leidde Feyenoord in 2017 naar de titel. Na zijn vertrek behield hij naar eigen zeggen goed contact met "zijn" club. "Er zijn tussendoor genoeg gesprekken geweest over de toekomst van Feyenoord en eventueel met een rol voor mij. Uiteindelijk is dat er nu pas van gekomen", aldus Van Bronckhorst, die verder zei de club de afgelopen jaren ook als fan te hebben gevolgd.