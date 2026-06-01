DEN HAAG (ANP) - De 58-jarige Seyed A., verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk (Zuid-Holland), heeft maandag in de rechtbank verklaard dat hij niet "gekozen heeft" voor wat er is gebeurd. "Zij heeft dit zelf gedaan", zei A. over het 38-jarige slachtoffer.

Volgens A. viel zij hem al ruim anderhalf jaar lastig. "Zij maakte mij zwart", zei A. "Als zij zou stoppen met dit soort dingen, dan was er niks gebeurd."

In een afscheidsbrief schreef het slachtoffer echter dat juist A. haar lastigviel. De vrouw zou al langere tijd hebben gevreesd voor haar leven. "Ik voel me niet veilig", schreef zij. "Ik weet dat het op een dag mijn leven zal kosten." Meerdere mensen hebben verklaard dat A. een relatie wilde met het slachtoffer, maar dat zij dat niet wilde, iets wat hij ontkent.

'Ruzie'

A. schoot zijn buurvrouw in september 2024 dood in het portiek van een flat aan de Galjoenstraat. Zij overleed ter plaatse. Haar destijds 4-jarige zoontje was daarbij. De verdachte zou zeven keer hebben geschoten in het trappenhuis. Het slachtoffer werd met drie kogels gedood.

Een eerste kogel trof haar in het hoofd. Daarna werd ze geraakt in haar romp en haar arm. Bij het jongetje werden later een kogel in zijn vest, rugtas en broodtrommel ontdekt. "Mamma is doodgeschoten", hoorden getuigen hem huilend roepen. Het jongetje is in shock opgevangen door buurtbewoners.

De verdachte had twee wapens in zijn bezit, een pistool en een nepwapen. Hij zou na de schietpartij het nepwapen hebben gericht op verschillende buren. A. ging terug naar zijn woning, dronk een biertje en belde met een vriend. Daarna is hij aangehouden in zijn woning. Daar heeft hij bekend. A. zou gezegd hebben: "Ik had ruzie met die vrouw."