AMSTERDAM (ANP) - Beide mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten op 17 november voor de rechter verschijnen. Dat meldt het OM. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen worden verdacht van vernieling.

Het monument werd zondagochtend vroeg beklad. Met gele en blauwe graffiti waren onder meer de woorden 'Stop the human traffic' en 'Time to wake up!' en een doodshoofd aangebracht.

De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon de man uit Hoofddorp direct aanhouden. Later werd de man uit Polen opgepakt. Hij stond op dat moment met lippenstift op de achterkant van het monument te schrijven. Zondagavond werden beide mannen vrijgelaten, maar ze bleven verdachten.

Vorig jaar augustus spoot een man tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst "Never Again is Now" op het monument. Hij werd hiervoor niet bestraft, maar moest wel de kosten voor het verwijderen van de verf betalen. Op 4 mei werd het monument ook besmeurd.