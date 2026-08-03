CARDIFF (ANP/RTR) - De voetbalbond van Wales (FAW) heeft als eerste bond aangekondigd zijn steun in te trekken voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De FAW besloot hiertoe vanwege het mislukte plan om een ​​belang in de commerciële rechten van het WK te verkopen.

"De Welsh Football Association (FAW) bevestigt hierbij dat zij haar steun intrekt voor de kandidatuur van de heer Gianni Infantino voor herverkiezing als FIFA-voorzitter voor de periode 2027-2031", aldus de voetbalbond van Wales in een verklaring.

"Tekortkomingen op het gebied van goed bestuur, procedures, leiderschap, waarden, stakeholderbeheer, communicatie en gezond verstand hebben ertoe geleid dat de heer Infantino het vertrouwen van de FAW heeft verloren om aan het hoofd te blijven staan van het wereldvoetbal. Het niet vooropstellen van de belangen van het voetbal is een tekortkoming die wij niet kunnen accepteren", schreef de FAW.