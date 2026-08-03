Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft maandag op Instagram een reeks foto's gedeeld ter ere van de 40e verjaardag van haar zoon prins Louis. Op de beelden is de prins op verschillende momenten door de jaren heen te zien.

"Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, lieve Louis", schrijft de groothertogin bij de foto's. Louis is het derde kind van de inmiddels gepensioneerde groothertog Henri en Maria Teresa. Zijn broer Guillaume is sinds oktober vorig jaar groothertog van Luxemburg. In totaal hebben Henri en Maria Teresa vijf kinderen.

Prins Louis heeft zelf twee kinderen met zijn ex-vrouw Tessy Antony.