Vervoerder RET erg geschrokken van kop-staartbotsing trams

ROTTERDAM (ANP) - Vervoersbedrijf RET laat in een verklaring weten erg geschrokken te zijn van de kop-staartbotsing van twee trams op de Erasmusbrug. "We hebben de beelden zien langskomen en zijn erg geschrokken. We leven mee met de slachtoffers en de aanwezige reizigers."

De aandacht gaat nu uit naar de slachtoffers en naar de betrokken medewerkers en reizigers, laat de RET weten.

Het vervoersbedrijf stelt verder "er alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren".

Er rijden voorlopig geen trams op de Erasmusbrug. De dienstregeling wordt weer opgestart "zodra het kan".