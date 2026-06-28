Verzekeraars: vooral meldingen over schade door bliksem en hagel

TILBURG (ANP) - Verzekeraars krijgen door het noodweer vooral veel meldingen over brandschade als gevolg van blikseminslag en schade door hagel, bijvoorbeeld aan dakramen en auto's. Dat melden Centraal Beheer en Interpolis.

Volgens de verzekeraars loopt het aantal meldingen na het noodweer nog niet sterk op, omdat stormschade niet altijd direct wordt ontdekt. Het algemene beeld is vergelijkbaar met dat van vorig weekend, al werden er nu meer lokale hagelbuien gezien.

De verzekeraars verwachten dat in de komende dagen nog meer meldingen binnenkomen, omdat schade aan woningen en eigendommen soms pas later zichtbaar wordt. "We adviseren klanten daarom om hun woning en directe omgeving goed te controleren. Let bijvoorbeeld op verschoven dakpannen en zorg dat de dakgoot vrij is om waterschade bij een volgende bui te voorkomen."