FC Twente ondanks thuisnederlaag met vertrouwen naar Ferencváros

BOEDAPEST (ANP) - Trainer John van den Brom van FC Twente heeft ondanks de thuisnederlaag tegen Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League "alle vertrouwen" in de returnwedstrijd in Hongarije van donderdag. De ploeg uit Enschede verloor vorige week met 2-1 in de eigen Grolsch Veste.

"We hebben goed geanalyseerd wat er beter moet en hebben een goed beeld van de tegenstander", werd Van den Brom woensdag geciteerd na de persconferentie op de clubsite. "Ferencváros is een goede tegenstander, dat hebben we vorige week gezien, maar we hebben ook gezien dat we er prima toe in staat zijn om tegen ze te spelen."

"We hebben een aantal dingen niet goed gedaan en daar hebben we aandacht aan gegeven deze week. Daar willen we ons voordeel uit halen", aldus Van den Brom.