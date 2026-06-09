DEN HAAG (ANP) - Nederlanders verspillen steeds minder voedsel, meldt het Voedingscentrum. Vorig jaar werd gemiddeld 25,5 kilo vast voedsel per persoon weggegooid. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 33,4 kilo. Sinds 2010 brengt het Voedingscentrum iedere drie jaar de voedselverspilling van mensen thuis in kaart.

De voedselverspilling in Nederland moet in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte van 2015. Toen verspilden Nederlanders nog 36 kilo voedsel per persoon. Dat betekent dat de hoeveelheid voedselverspilling in tien jaar bijna 30 procent is gedaald. Staatssecretaris Silvio Erkens (LVVN) is tevreden met deze vooruitgang. "Mooi om te zien dat we thuis steeds minder verspillen, want elke hap telt."

Het Voedingscentrum is iets terughoudender: "We zijn nu redelijk op weg, maar het is wel nodig dat we de komende jaren nog extra stappen zetten om het doel te kunnen halen", zegt Lilou van Lieshout, expert duurzaamheid bij het Voedingscentrum.

Grote impact milieu

Nederlanders gooien vooral veel brood, groente, fruit, aardappelen en zuivel weg. Samen zijn deze productgroepen goed voor meer dan de helft van het gewicht in voedselverspilling in Nederlandse huishoudens. Voedselverspilling heeft een grote impact op het milieu. "Al dat voedsel wordt verbouwd, verwerkt, vervoerd, gekoeld en gemaakt." Minder voedselverspilling scheelt broeikasgasuitstoot, landgebruik en waterverbruik, zo schetst het Voedingscentrum.

Daarnaast kan minder verspilling winst opleveren in de portemonnee. In 2025 is 7 procent van de totaal gekochte hoeveelheid voedsel weggegooid. Omgerekend komt dat volgens het Voedingscentrum neer op 100 euro per persoon per jaar. "Dit kun je dus besparen door geen eten weg te gooien."