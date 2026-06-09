NANTERRE (ANP/AFP) - De Franse zanger Patrick Bruel (67) blijft 24 uur langer in hechtenis. Het Openbaar Ministerie in Nanterre, een voorstad van Parijs, heeft dit besloten in een onderzoek naar seksueel geweld met dertien mogelijke slachtoffers.

Tegen de zanger lopen al langer onderzoeken naar beschuldigingen van seksueel geweld. Hij wordt sinds maandagochtend ondervraagd door de politie in Parijs en blijft nu vastzitten tot woensdagochtend.

De zanger heeft de beschuldigingen tot nu toe steeds ontkend. In een verklaring lieten zijn advocaten maandag weten dat Bruel al langer had aangegeven beschikbaar te zijn voor justitie en dat hij zal meewerken aan het onderzoek.

Bruel is onder meer bekend van het nummer Casser la voix, waarvan de liveversie begin jaren negentig ook in Nederland een grote hit werd. Het nummer staat ook al jaren in de NPO Radio 2 Top 2000.