Voortvluchtige verdachte kindermisbruik gepakt in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT (ANP) - De politie heeft woensdag een voortvluchtige man aangehouden die een straf van dertien jaar moet uitzitten voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. Dat meldt de politie vrijdag. De 42-jarige Congolese Nederlander moest in het Verenigd Koninkrijk zijn straf uitzitten, maar werd in het Brabantse Berkel-Enschot aangehouden.

De man werd eind april berecht in het VK, maar sloeg daarna op de vlucht. Een aantal weken geleden kreeg een eenheid van Landelijke Opsporing en Interventies, die zich richt op het vinden van voortvluchtigen, het verzoek van de Britse autoriteiten om de man op te sporen en uit te leveren. Dankzij informatie-uitwisseling werd zijn schuilplaats volgens de politie snel gevonden.