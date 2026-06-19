Bad Bunny verdient als eerste Latin-artiest 1 miljard met tours

De Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny heeft een record gebroken met zijn laatste wereldtournee. Volgens Billboard is hij de eerste Latin-artiest die met zijn tours 1 miljard dollar aan ticketinkomsten heeft vergaard en de eerste die dit doet zonder in het Engels op te treden.

De huidige tournee van de artiest, die in het teken staat van zijn laatste album DeBÍ TiRAR MáS FOToS, heeft tot nu toe 360 miljoen dollar opgeleverd. Volgens Billboard Boxscore, dat al tientallen jaren tourgegevens bijhoudt, is het de meest winstgevende tour in de geschiedenis van Boxscore waarbij geen shows in de VS werden gespeeld.

Bad Bunny komt later deze maand overigens nog naar Nederland met zijn wereldtournee. Op 23 en 24 juni geeft de artiest twee concerten in het GelreDome in Arnhem.