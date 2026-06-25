Vrijdag voor het eerst code rood in deel van het land om hitte

DE BILT (ANP) - Voor het eerst in Nederland geldt vrijdag in een groot deel van het land code rood om de verwachte hoge temperaturen. Het weeralarm geldt alleen niet voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar blijft code oranje gelden, op de Waddeneilanden blijft het code geel.

De temperatuur kan vrijdag plaatselijk mogelijk oplopen tot 40 graden, meldt het KNMI. De afgelopen dagen gold al voor bijna het hele land code oranje.

Het zogenoemde weerimpactteam nam de beslissing om code rood in te stellen. Hierin zitten naast de weerdienst ook vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal CrisisCentrum, Verkeerscentrum Nederland, politie, brandweer en ProRail. Zij hebben onder meer zicht op de gevolgen van het weer op de weg, het spoor en op het water en weten welke landelijke evenementen er staan gepland.

Code rood wordt gegeven bij extreem weer dat een grote impact heeft op de samenleving. "De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn", staat op de site van het KNMI.