43 arbeidsplaatsen vervallen door reorganisatie bij omroep NTR

Omroep NTR schrapt tientallen arbeidsplaatsen als gevolg van de bezuinigingen op de publieke omroep. De NTR maakte donderdag bekend dat voor 43 medewerkers hun arbeidsplaats komt te vervallen, maar dat het aantal mensen dat de organisatie gedwongen moet verlaten lager zal liggen.

"De bezuinigingen op de publieke omroep vragen om moeilijke, maar noodzakelijke keuzes. Die raken zowel onze programmering als onze organisatie en hebben gevolgen voor collega's die zich met grote betrokkenheid hebben ingezet voor de NTR. Dat valt ons zwaar", zegt algemeen directeur Lucas Goes. "Met deze reorganisatie kiezen we ervoor om niet alleen de bezuinigingen op te vangen, maar de NTR ook voor te bereiden op de veranderingen die op het publieke bestel afkomen."

De medewerkers die direct door de reorganisatie worden geraakt, zijn de afgelopen dagen geïnformeerd. De komende periode worden de betrokken medewerkers begeleid bij de vervolgstappen.

De afgelopen tijd schrapten meer omroepen banen. Zo zei BNNVARA dat per 2027 in totaal 79 arbeidsplaatsen worden geschrapt en ging het bij de VPRO om 58 banen.