NPO erkent onzekere toekomst Nederlandse songfestivaldeelname

Nu de NPO ook volgend jaar wegblijft op het Eurovisie Songfestival is het uiterst onzeker of er in de nabije toekomst wél weer een Nederlandse bijdrage zal zijn. "Veel zal afhangen van omstandigheden die we niet onder controle hebben", erkent NPO-mediadirecteur Jurre Bosman in gesprek met het ANP.

Bosman wijst op de ontwikkelingen in de wereld en hoe er in Nederland over wordt gedacht. "Maar zodra er een omroep is, of een combinatie van omroepen, die bij ons komt en zegt: wij willen het doen en we gaan het zo aanpakken, dan kan het ook zomaar weer wel gebeuren", zegt hij. "Dat moment komt vroeg of laat. Maar wanneer, dat weten we nu niet. Dat is nu eigenlijk voor een groot deel aan de omroepen, om daar het goede moment voor te bepalen."

NPO-bestuursvoorzitter Jet de Ranitz benadrukt dat songfestivaldeelname wat betreft de NPO voorlopig gepauzeerd is, en dat er "geen punt" is gezet. Ook blijft de publieke omroep in gesprek met songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU). "Over hoe het festival een nieuwe invulling kan krijgen, die recht doet aan de stand van de wereld. Die gesprekken gaan gewoon door. Ook in het aanscherpen van de regels om een verkeerde vorm van politisering van het festival te voorkomen."

Ook wil de NPO blijvend met de ledenomroepen in gesprek blijven over het songfestival. "En ook met artiesten in het Nederlandse muziekveld over wat de beste weg voorwaarts is", aldus De Ranitz. "We zullen de komende tijd gewoon even moeten zien hoe het zich ontwikkelt en of dat in een richting gaat die vertrouwen biedt om terug te keren."