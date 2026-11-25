HOUTEN (ANP) - Een 34-jarige vrouw uit Houten (Utrecht) is woensdag overleden nadat ze in haar woonplaats door een man met een mes was aangevallen. Het dodelijke geweld gebeurde rond 08.30 uur. De vrouw werd volgens de politie aangevallen terwijl ze op de fiets zat. De dader zat op een fatbike.

De politie heeft een 39-jarige verdachte aangehouden, nadat die zichzelf op het politiebureau kwam melden. Hij komt uit Utrecht. "Hij en het slachtoffer kenden elkaar", laat de politie weten, zonder daar dieper op in te gaan.