Koningin Máxima is woensdag traditiegetrouw aanwezig bij de opnames van het Kerst Muziekgala. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst op de website van het Koninklijk Huis. Ze woont het jaarlijkse evenement bij in haar rol als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, de stichting die zich inzet voor muziek- en cultuuraanbod voor basisschoolleerlingen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Tijdens het gala treden basisschoolklassen uit heel Nederland op met onder meer de Grootste Schoolband van Nederland en bekende artiesten. Dit jaar staan de kinderen op het podium in het theater Kunstlinie in Almere met zangeressen Willeke Alberti, Maan, Floor Jansen en rapper Keizer.

Het evenement wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Edsilia Rombley en uitgezonden op zaterdagavond 12 december op NPO 1.