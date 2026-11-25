SEATTLE (ANP/BELGA) - Het Amerikaanse onlinewinkelbedrijf Amazon gaat ook in Europa auto's online verkopen. De dienst 'Amazon Autos' wordt begin 2027 uitgerold in het Verenigd Koninkrijk, kondigt Amazon aan.

De dienst bestaat sinds eind 2024 in de Verenigde Staten. Duizenden dealers bieden er voertuigen van 35 merken online aan.

In het VK zullen klanten van Amazon in eerste instantie nieuwe en tweedehands auto's van het Zuid-Koreaanse merk Hyundai kunnen kopen. De onlinewinkel werkt daarvoor samen met autodealer Vertu Motors, die ongeveer tweehonderd vestigingen heeft in het VK. Amazon wil de komende maanden nog meer samenwerkingen sluiten.

Klanten zullen het autoaanbod online kunnen bekijken en een wagen kunnen reserveren. Ze kunnen ook de prijs en mogelijke afbetalingsplannen opvragen, en een richtprijs krijgen voor de overname van hun huidige wagen. Ze moeten wel nog naar de dealer zelf om de aankoop af te ronden. Er zijn vooralsnog geen plannen bekend voor uitbreiding naar andere Europese landen.