Vingegaard boekt vierde etappezege in Giro d'Italia

CARÌ (ANP) - Jonas Vingegaard heeft zijn vierde ritzege geboekt in de Giro d'Italia. De Deense rozetruidrager was bergop ook de beste in de zestiende etappe van Bellinzona naar Carì over 113 kilometer. Achter de 29-jarige kopman van Visma-Lease a Bike werd de Oostenrijker Felix Gall op 1.09 minuut tweede voor Jai Hindley uit Australië. Thymen Arensman eindigde vlak erachter als vierde.

Vingegaard won eerder in deze Giro de zevende en negende etappe en met zijn derde ritzege in de veertiende etappe nam hij ook de roze leiderstrui over van de Portugees Afonso Eulálio.

In de korte rit van Bellinzona naar Carì ging een groep van elf renners er al snel vandoor, met daarin Frank van den Broek en later ook Jardi van der Lee, maar veel ruimte kregen de vluchters niet. Met nog 60 kilometer te gaan waren er nog vijf koplopers, met daarbij de Italiaan Giulio Ciccone, die vooral punten sprokkelde in het bergklassement. Aan de voet van de slotklim van 11 kilometer liet de Australiër Chris Harper de medevluchters achter, maar lang kon hij niet vooruitblijven.

Tempo

Vingegaards Italiaanse teamgenoot Davide Piganzoli schroefde het tempo op en meerdere klassementsrenners moesten lossen. Op 6,6 kilometer van de top demarreerde Vingegaard. De Deen liet nogmaals zien dat hij bergop veel beter is dan de andere renners. Op ruim een minuut achter hem won Gall de sprint om de 6 bonificatieseconden voor Hindley en Arensman.

De zeventiende etappe heeft woensdag enkele beklimmingen van de derde categorie en een finish bergop.