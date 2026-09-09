Een deel van de Noorse koninklijke familie is vlak na het afscheid van koning Harald op het balkon van het Koninklijk Paleis in Oslo verschenen. Koning Haakon, koningin Mette-Marit, koningin Sonja, kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus zwaaiden daar het massaal toegestroomde publiek toe. Ze werden vervolgens minutenlang getrakteerd op een ovationeel applaus.

Haakon en Mette-Marit verschenen eerst alleen, waarna korte tijd later de kinderen volgden. Als laatste voegde koningin Sonja, de weduwe van Harald, zich bij het gezin. De vijf waren zichtbaar aangedaan door de massale steun. Met name de 89-jarige Sonja was geëmotioneerd en legde een hand op haar hart.

Het publiek, zeker enkele duizenden, juichte en klapte voor de nieuwe koning en koningin en de rest van de familie en bleef dat doen tot het vijftal naar binnen ging. Even daarvoor, toen het plein voor het paleis werd vrijgegeven, waren veel mensen naar voren gerend om een goed plekje te bemachtigen.

Crypte

De op 28 augustus overleden Harald werd eerder woensdag bijgezet in de koninklijke crypte in fort Akershus in Oslo. Dat gebeurde tijdens een besloten plechtigheid waar enkel de familie, gasten van buitenlandse koningshuizen en hoogwaardigheidsbekleders bij waren. De koning kreeg in de grafkelder een plek naast zijn ouders en grootouders.

Daarvoor vond een afscheidsdienst plaats in de Domkerk.