Weeronline: Boelo is officieel eerste herfststorm van 2026

HOUTEN (ANP) - Storm Boelo, die momenteel over Nederland raast, is officieel de eerste herfststorm van dit jaar. Op Vlieland kwam het tussen 11.00 en 12.00 uur tot een gemiddelde windkracht 9. Ook in IJmuiden waait het flink en werden windstoten van 115 kilometer per uur gemeten, meldt Weeronline.

Voorlopig blijft de harde wind aanhouden en kan het ook zondagmiddag op sommige plekken nog behoorlijk onstuimig blijven. Met name in de kustgebieden staat een harde tot stormachtige wind. Op de Waddeneilanden en aan zee kan de wind volgens de weerdienst nog steeds uithalen naar stormkracht 9.

Eerder deze week kreeg Nederland ook te maken met harde windstoten door storm Austen, die vrijdag over het land trok. Toen kwam het niet tot een officiële storm en bleef het bij windkracht 8. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9.

Een jaar geleden was de laatste storm in Nederland. Op 23 en 24 oktober 2025 trok storm Benjamin over het land. In 2025 werden in totaal vijf stormen genoteerd.