Audi-topman: nieuwe fabriek in VS zal merk ten goede komen

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De geplande investering van 4 miljard dollar in de Verenigde Staten zal de wereldwijde positie van het merk Volkswagen ten goede komen. Dat zegt Gernot Döllner, de topman van Audi. Audi valt onder het Volkswagen-concern.

De aankondiging van de investering, gedaan door de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een rally in Georgia, komt op het moment dat Volkswagen in thuisland Duitsland onder druk staat. Vorige maand bereikte het bedrijf een akkoord om het aantal banen dat wereldwijd wordt geschrapt te verdubbelen tot 100.000, ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand.

"Het is geen besluit tegen Duitsland", aldus Döllner. Hij stelt dat de investering juist banen in eigen land kan beschermen door de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van Audi te versterken. "Aan dit besluit gingen vele maanden van zorgvuldige planning en intensieve onderhandelingen vooraf. Als de Amerikaanse president je uitnodigt, dan ga je op die uitnodiging in. Dat vereist respect voor het ambt en voor het land waarin we investeren."

4500 nieuwe banen

Volgens Audi kunnen er ongeveer 4500 mensen aan het werk in de nieuwe assemblagefabriek. De bouw ervan begint volgend jaar en de productie van de auto's begint volgens plan na 2030. Het plan om voor het eerst een productiefaciliteit voor het luxemerk in de VS op te zetten heeft nog wel de goedkeuring van de raad van commissarissen van Volkswagen nodig.

Dat het bedrijf auto's binnen de Verenigde Staten wil produceren, komt onder meer doordat Audi veel te lijden heeft gehad onder Trumps tarievenoorlog. Dit omdat het zijn auto's voor de Amerikaanse markt importeert uit Europa en Mexico.