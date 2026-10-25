Minister: Markle mogelijk zedendelinquent van ergste soort

MANILLA (ANP) - Alles wijst er op dit moment op dat Thomas Markle, de vader van Meghan, mogelijk "een zedendelinquent van de ergste soort" is. Dat zegt Jonvic Remulla, de Filipijnse minister van Binnenlandse Zaken, tegen de Britse krant The Guardian. Volgens hem zal een volledig forensisch onderzoek "uitsluitsel geven".

"We willen zeker zijn voordat we de bevindingen naar buiten brengen", vervolgt Remulla. Hij verwacht de resultaten van het onderzoek "over een week".

Afgelopen week werd bekend dat de autoriteiten op de Filipijnen een onderzoek zijn begonnen naar Markle, de 82-jarige schoonvader van de Britse prins Harry. Zijn zoon deed vorige week aangifte van een vermoedelijke vondst van een verzameling beelden van seksueel kindermisbruik. Het gaat volgens The Sun om "honderden, zo niet duizenden" beelden.

Markle ontkende eerder dat hij dergelijke beelden in zijn bezit had. Meghan is sinds 2018 vervreemd van haar vader.