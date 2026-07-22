Frieten etende Filip houdt zich in: is slecht voor de lijn

De Belgische koning Filip heeft zich dinsdag op de nationale feestdag bewust ingehouden toen hij een bakje friet voorgeschoteld kreeg. De vorst maakte zich namelijk zorgen om zijn gezondheid, vertrouwde hij een van zijn tafelgasten toe.

"Hij zei dat het slecht is voor de lijn", verklapte de man in gesprek met VTM Nieuws, om vervolgens eraan toe te voegen dat dat "staatsgeheim" is. "Nu ga ik ruzie krijgen."

Filip was niet de enige die zich tegoed deed aan het feestmaal. Ook de rest van het koninklijk gezin schoof aan om een bakje friet weg te werken tijdens een gezamenlijke maaltijd in de Brusselse wijk Marollen. Belgische media deelden dinsdag massaal beelden van de opvallende beelden. Prinses Elisabeth en prins Gabriël dronken er ook een pintje bier bij.