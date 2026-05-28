Werkstraf geëist tegen PVV-Statenlid om aanrijden XR-activiste

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 180 uur, een maand voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van twaalf maanden geëist tegen het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tiggelen (PVV) wegens het aanrijden van een actievoerster bij het provinciehuis in Haarlem. Ze protesteerde op 3 maart vorig jaar met Extinction Rebellion (XR) tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel, voor de ingang van de parkeergarage.

De officier van justitie verwijt de PVV'er een poging tot zware mishandeling, het verstoren van een betoging, het doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag. De activiste was in shock, had letsel, maar raakte niet zwaar gewond.

Op beelden is te zien dat Van Tiggelen in een rode auto aan komt rijden op de lange oprit. Hij rijdt stapvoets, toetert, maar stopt niet, ook niet als de activisten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Vlak daarna maakt hij een scherpe bocht naar links en rijdt daarbij tegen de activiste aan die voor de auto staat en niet snel kan wegkomen.