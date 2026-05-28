Elisabeth kon tijdens Harvard-studie 'gewoon Elisabeth' zijn

Prinses Elisabeth kon tijdens haar studententijd aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard "gewoon Elisabeth" zijn. Dat vertelt de 24-jarige Belgische troonopvolgster in een groot interview met de Belgische omroep VRT.

"Mijn bedoeling was om hier gewoon Elisabeth te kunnen zijn", vertelt ze. "Daarom waren dit zulke belangrijke jaren voor mij. Ik denk dat iedereen hier wel wist wie ik was, maar ik kon een studente zijn zoals de rest. Zelfs als mensen het wisten, keken ze er niet raar van op. Ik zat ook maar gewoon bij hen in de les." Voor de prinses was het "fijn" om niet herkend te worden op straat. "Het bracht meer spontaniteit in mijn leven. Daar heb ik enorm van genoten."

Elisabeth probeerde "ook een leven te hebben buiten de universiteit". "Ik ging ook uit met vrienden, deed leuke dingen met hen. Ik heb niet alleen in de bibliotheek geleefd", vertelt ze. Zo deed de prinses mee aan de halve marathon van Cambridge en aan de marathon van New York, schrijft VRT. Ook reisde ze veel door de VS "om een andere realiteit te zien dan die van Cambridge, want dat blijft een microkosmos. Ik trok naar het westen, het zuiden, de omliggende staten en het midden. Ik hoop vrienden voor het leven te hebben gemaakt".

Elisabeth studeerde twee jaar in de Verenigde Staten en volgde een master in Public Policy. De prinses krijgt donderdag haar diploma uitgereikt. Haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, zijn speciaal overgekomen om de uitreiking bij te wonen.