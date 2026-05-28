Koningin Sonja ontslagen uit ziekenhuis

De Noorse koningin Sonja is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat heeft koning Harald donderdagmiddag laten weten aan de pers in Askvoll, meldt het Noorse persbureau NTB. De 88-jarige koningin werd woensdagavond opgenomen vanwege problemen aan haar hart.

"Voor zover ik begrijp, gaat het nu veel beter met haar en werkt de medicatie veel beter", sprak Harald tijdens zijn provinciebezoek aan Vestland. Ook benadrukte de koning dat hij zijn vrouw miste en dat zij "een beetje somber" was omdat ze vanwege haar gezondheid niet met Harald mee kon reizen.

Kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit hadden donderdagochtend Sonja nog opgezocht in het Rikshospitalet in Oslo. De koningin kampt al enige jaren met hartproblemen. Woensdagavond maakte het Noorse hof bekend dat Sonja "voor enkele dagen" ter onderzoek en observatie was opgenomen wegens hartritmestoornissen en hartfalen.