Wetenschappers: huidige hitte was halve eeuw geleden 'onmogelijk'

LONDEN (ANP) - De huidige hittegolf in Europa komt "onmiskenbaar" door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution (WWA) in een analyse, waaraan ook onderzoekers van het KNMI hebben meegewerkt. Vijftig jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken.

De wetenschappers hebben de huidige hittegolf vergeleken met de situatie in 1976, toen in meerdere Europese landen hitterecords werden gevestigd. Ook keken ze naar de eerste grote hittegolf van deze eeuw in 2003.

Vijftig jaar geleden was het vrijwel onmogelijk dat de temperaturen in juni zo zouden oplopen als nu, stellen ze. Overdag zou het toen tijdens een vergelijkbare hittegolf zo'n 3,5 graden koeler zijn geweest, berekenden ze door onder meer de huidige hitte-intensiteit over het klimaat van 1976 te leggen. De wereld was toen naar schatting 1,1 graad koeler.

Temperaturen

In vergelijking met 2003 zijn dagtemperaturen zoals die van nu tien keer waarschijnlijker geworden. En de broeierige nachttemperaturen die veel mensen deze week uit hun slaap houden, zijn tegenwoordig ruim honderd keer waarschijnlijker dan tijdens "de beruchte hittegolf" van 23 jaar geleden, aldus de wetenschappers.

"Het weerpatroon op zichzelf is niet bijzonder ongewoon, maar de temperaturen zijn dat wel", zegt de Duitse klimaatwetenschapper Friederike Otto in een toelichting. Door klimaatverandering, mede veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen, zijn hittegolven warmer, duren ze langer en komen ze vaker voor, staat in het rapport. Het weerfenomeen El Niño speelt volgens de wetenschappers geen rol in de huidige extreme temperaturen.

Hoog 'hittestressniveau'

Afgelopen week heeft bijna de helft van de 854 Europese steden waarvan de onderzoekers de temperatuur hebben bekeken het hoogste 'hittestressniveau' ooit bereikt, of gebeurt dat naar verwachting bijna. Een groot deel van die steden ligt in Noord-, West- en Centraal-Europa, waaronder in Nederland, Engeland en Duitsland.

"Veel mensen wonen, werken en studeren nog altijd op plekken die niet gemaakt zijn voor de temperaturen waarmee we nu te maken hebben", zegt mede-auteur Carolina Pereira Marghidan, klimaatrisico-expert bij het Rode Kruis en onderzoeker bij het KNMI. "Naarmate de temperaturen blijven stijgen, zien we een groeiende kloof tussen het tempo van klimaatverandering en het tempo van aanpassing."

Donderdag linkte ook klimaatchef Simon Stiell van de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen in Europa aan klimaatverandering.