VS treft Bosnië en Herzegovina; Australië en Paraguay ook door

INGLEWOOD (ANP) - De Verenigde Staten spelen als winnaar van groep D in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina. Het elftal van Mauricio Pochettino verloor in de nacht van donderdag op vrijdag de derde groepswedstrijd in Inglewood met 3-2 van Turkije. Het duel om een plaats in de achtste finales tussen de VS en de nummer 3 van groep B vindt donderdag plaats in het San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. Turkije is met 3 punten uitgeschakeld op het WK voetbal.

Australië en Paraguay speelden in de nacht van donderdag op vrijdag de andere groepswedstrijd in groep D. De twee landen speelden in het San Francisco Bay Area Stadium met 0-0 gelijk. Dat was voor beide landen genoeg om op 4 punten te eindigen. Australië eindigde door een beter doelsaldo op de tweede plaats, Paraguay gaat als één van de acht beste nummers 3 door naar de laatste 32.