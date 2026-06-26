Milan van Waardenburg na onwelwording: het gaat weer goed met me

Het gaat weer goed met Milan van Waardenburg na zijn onwelwording van donderdagavond. Dat schrijft de 32-jarige acteur, die in elkaar zakte tijdens een openluchtvoorstelling van de musical Bokkenrijders in Maastricht, op Instagram. Het voorval kwam naar eigen zeggen door "de extreme hitte".

"Ik vind het ontzettend vervelend dat het publiek daar getuige van heeft moeten zijn", schrijft Van Waardenburg in zijn bericht. "Gelukkig ben ik direct heel goed opgevangen en verzorgd. Inmiddels gaat het weer goed met me", stelt hij zijn volgers gerust. Daarnaast bedankt de acteur "iedereen in de zaal voor het begrip, de betrokkenheid en alle lieve beterschapswensen". "Dat waardeer ik enorm."

L1 meldde donderdag dat de show na het incident werd stilgelegd. Eerder op de dag had de organisatie al aangekondigd dat de voorstellingen van vrijdag en zaterdag een halfuur later beginnen in verband met de verwachte hitte. De tribunes liggen daardoor grotendeels in de schaduw.