DEN HAAG (ANP) - Er werd al lang door de Tweede Kamer om gevraagd, maar nu is de wetgeving om de Russische schaduwvloot beter te kunnen aanpakken eindelijk klaar. Door het wetsvoorstel, waarmee de ministerraad vrijdag akkoord ging, komen er meer mogelijkheden om schepen die onder valse vlag of zonder vlag varen aan te pakken.

Rusland vervoert met de schaduwvloot gesanctioneerde olie. Noordse landen begonnen met een harde aanpak van deze schepen. Inmiddels zijn ook landen als de VS, het VK en Frankrijk begonnen met enteren van deze schepen om ze te inspecteren.

Het wetsvoorstel wordt met spoed naar de Raad van State gestuurd, waarna na het reces het parlement zich erover kan buigen.

Minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) zei onlangs in de Tweede Kamer dat Nederland nu ook al deze schepen kan aanpakken, maar dat het door omstandigheden nog niet van gekomen is. Het onderscheppen werd dan overgelaten aan andere landen die daarvoor meer juridische ruimte hebben.