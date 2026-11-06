GAZA-STAD (ANP) - De toegang tot schoon drinkwater in Gaza dreigt nog verder te verslechteren, waarschuwt hulporganisatie CARE. Door tekorten aan geld en materiaal kunnen volgens CARE de komende maanden rond de 360 waterdistributiepunten wegvallen. Driekwart van de bevolking in Gaza is afhankelijk van drinkwater dat met vrachtwagens wordt vervoerd.

"Voor veel gezinnen in Gaza is schoon drinkwater nauwelijks nog bereikbaar", aldus Jojanneke Spoor, hoofd humanitaire hulp bij CARE. "Als straks ook nog honderden waterpunten verdwijnen, wordt het voor gezinnen nog moeilijker om veilig water te vinden. Met verregaande gevolgen. Vooral voor jonge kinderen kan diarree levensgevaarlijk zijn."

In de Gazastrook is een tekort aan vrijwel alles. De internationale voedselwaakhond IPC meldde onlangs in een rapport dat zeker 1,6 miljoen mensen te maken hebben met ernstige acute voedselonzekerheid. Dat is 77 procent van de bevolking. Naast voedsel en water is ook elektriciteit schaars.